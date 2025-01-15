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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Esenler Erokspor'a kiralandı

        Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:04
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Esenler Erokspor'a kiralandı
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        Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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