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        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçına odaklandı

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçta iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:06
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        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçına odaklandı
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçta iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

        Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısında dalgalı bir performans sergilediklerini dile getirdi.

        İstikrar konusunda zorlandıklarını aktaran Palut, "İvmemiz bazen yukarıya, bazen ise aşağıya doğru devam etti. Özellikle ligin ikinci haftasından sonraki 5 karşılaşma, bizim için hayal kırıklığı olarak geçen bir periyot oldu. Bu durumu sonra toparladık. En azından nötr duruma getirebildik. Bundan bir önceki 4 maça baktığınız zaman ilk periyot kadar acımasız olmasa da biraz duraklamalı ve hafif tempo giden bir süreci tamamladık." dedi.

        İlhan Palut, Hatayspor maçıyla ilk yarıyı tamamladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Sonlara baktığınız zaman daha iyisini yapıp daha fazla puan toplamak isterdik. Ama oyun olarak baktığınız zaman ligin gol beklentisi ile ürettiği skor anlamındaki en negatif farka sahip takım Çaykur Rizespor. Tersten baktığınız zaman rakibin gol beklentisi ile yediği gol arasında yine en yüksek fark olan takımlardan bir tanesi de Çaykur Rizespor. Oyunun genelinde sahaya belli bir şablon ve belli bir oyun karakteri koyabilmişiz. Ama hem üçüncü bölgede üretim hem de beklenenden fazla gol yememiz belki o negatif periyotlarla bizi karşılaştırdı. Ama genel olarak baktığımızda biz bunun daha iyisini yapabilirdik."

        - "İlk yarıdan daha iyi bir ikinci yarı hayal ediyoruz"

        Süper Lig'de her maçın zor olduğunu anlatan Palut, şunları söyledi:

        "Her deplasman çok zor. Başakşehir ligin kalburüstü takımlarından biri. Bence sahada iyi bir futbol olacak. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Rakibin iç saha performansı son derece iyi. Güçlü oyuncuları var. Ama biz de artık bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunu Hatayspor maçıyla yeniden başlatmış olmayı umuyoruz. İkinci yarıya başlıyoruz. İlk yarıdan daha iyi bir ikinci yarı hayal ediyoruz. Başakşehir de bunun ilk ayağı. Tüm gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, oyunumuzu oynayacağız. Umuyorum ki oradan istediğimiz sonuçla dönerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapalım."

        İlhan Palut, transfer etmek için Macar futbolcu Attila Szalai ile görüştüklerini belirterek, "Ama daha çok Avrupa'da kalmak istedi. Onun dışındaki söylenilen isimlerin Çaykur Rizespor ile ilgili bağlantılarını ilk kez duyuyorum. 14 yabancı oyuncumuz var. Biz şu anda 2 yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz. Buradaki mevkilerde bir defansa takviye, bir de hücumun çeşitli bölgelerinde oynayabilecek bir kanat oyuncusunu kadromuza takviye etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Yabancı VAR kararına da değinen Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bende ara ara konuşuyorum ve sonra 'Keşke VAR ve hakem performanslarına değinmeseydim' diyorum. Ben onun çözümünü kendi adıma buldum. Hakemi maç günü öğreniyorum. İki saat sonra maçın kimi yöneteceğini orada anlıyorum. Kendimi bu konudan biraz konsantrasyon olarak sıyırmak istiyorum. Yabancı veya Türk VAR hakemi bunu hiç düşünmedim. Bizim hakemlerimizin VAR'daki karar mekanizmasını çok doğru ve adaletli bir şekilde uygulayabileceklerine inanıyorum. Aslında ilk duyduğumda 'Buna ne gerek var, keşke bu duruma gelmeseydik' diyorum. Bu konuda yine umudumu koruyorum."

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