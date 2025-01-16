Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, bir dizi temaslar gerçekleşmek için gittiği Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Çaykur Rizespor Kulübü'nün başarılarını arttırmak adına gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Çaykur Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kulübümüzün başarılarını artıracak hedefler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücüyle nice başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.