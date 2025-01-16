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        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti

        ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, bir dizi temaslar gerçekleşmek için gittiği Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:35
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        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti
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        ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, bir dizi temaslar gerçekleşmek için gittiği Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Çaykur Rizespor Kulübü'nün başarılarını arttırmak adına gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Çaykur Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kulübümüzün başarılarını artıracak hedefler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücüyle nice başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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