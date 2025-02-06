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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2024 yılını değerlendirdi:

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Ülkemizin köklü kuruluşlarının birçok parametrelerde önüne geçtiğimizi görmek, geleceğe dönük büyük umut vaat etmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:22
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2024 yılını değerlendirdi:
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Ülkemizin köklü kuruluşlarının birçok parametrelerde önüne geçtiğimizi görmek, geleceğe dönük büyük umut vaat etmektedir." dedi.

        Basın mensuplarıyla üniversitede bir araya gelen Prof. Dr. Yılmaz, üniversitenin akademik başarısıyla ilgili bir sunum yaptı.

        2024 yılının en yüksek başarıların elde edildiği bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Öğretim üyesi başına düşen araştırma makalesi sayımızda önceki dönemlere göre neredeyse iki kat düzeyinde artış gösterdi. Makalelerin veya üretilen projelerin sadece sayısal olarak artışı önemli değildir. Niteliğinin kalitesinin birden çok parametrelerinin her birinde kalitelerinin arttığını da görmekteyiz." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, üniversitelerin bulunduğu kente ve topluma ciddi katkılar sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Ülkemizin köklü kuruluşlarının birçok parametrelerde önüne geçtiğimizi görmek, geleceğe dönük büyük umut vaat etmektedir. Benzer ivmeyle birkaç yıl daha faaliyetlerimizi devam ettirsek ki kurduğumuz sistem aslında kişiye bağlı bir sistem değil. Yöneticiler ne olursa olsun o sisteme uyulduğu sürece üniversitemizin yükselişi yukarı doğru bir grafikle olacaktır."

        Uluslararası arenada da görünmeleri gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Uluslararası işbirliklerimizin iki yıl gibi kısa bir dönemde ikiye katlandığını, yaptığımız işbirliklerinde toplam kalite göstergelerinin ne derece katkı sunduğunu ve en önemlisi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının 2024 yılı için 1.3 olarak sonuçlanmasının ne anlam ifade ettiğini sizlere anlatmış oldum. Üniversitemiz çok iyi bir yolda." diye konuştu.

        Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mete Avcı, Prof. Dr. Nebi Gümüş ve Prof. Dr. Göktuğ Dalgı da katıldı

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