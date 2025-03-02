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        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Osman Demir, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:52
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        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Osman Demir, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Demir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bildiklerini dile getirdi.

        Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Demir, "Lig üçe bölünmüştü. Alttakiler, ortadakiler ve yukarıdakiler diye. Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz bu grubun içindeydik. Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk." dedi.

        Demir, Alanyaspor'un çok ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, "İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık. İlginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

        - Alanyaspor cephesi

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise maçta iki takımın da oyunu kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

        Özellikle alan savunmalarının iyi yapıldığı bir ilk 45 dakika oynandığını belirten Uğurlu, şöyle devam etti:

        "İkinci yarıda Ghezzal'ın attığı gerçekten harika ve ekstra bir golle maçın seyri değişti. Sonrasında gelen penaltı golüyle eşitlik sağladık. Daha sonra oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladı. Oyuncu değişikliği yapıp oyunu tutmak gerekiyordu ama bizim öyle bir şansımız yoktu. Değişiklik yapmadan devam etmek zorundaydık. Biz de bunu yaptık. İkinci golü de Ghezzal'ın yapmış olduğu müthiş bir asistle yedik. Öte yandan Çaykur Rizespor'a baktığımızda Berkay Özcan, Zeki ve son dakikalarda Abdülkadir Ömür gibi isimleri oyuna dahil eden bir takım ile oyuncu değiştiremeyen bir takım vardı."

        Uğurlu, maçların devam ettiğini aktararak, "Bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var. Bu, çok büyük bir puan farkı değil. Bir an önce bu açığı kapatmak gerekiyor. Her maç zor. Her maçta kazanabileceğimiz üç puan var. Bundan sonraki maçlar bizim için daha zor ve kritik. Takım olarak gol bulmaya çalışıyoruz. Zaman zaman zor gol atan bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

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