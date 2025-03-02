Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen tören, Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Rize Belediye Başkanı Metin, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü büyük bir feyiz ve gururla kutladıklarını söyledi.

Rize halkının, hürriyet ve bağımsızlık arzusuyla işgale dur diyerek tarih yazdığını dile getiren Metin, "Bu mukaddes gün, kabına sığmayan Karadeniz'le özdeşleşmiş yiğit Rizelilerin vatan topraklarını işgalden kurtararak bağımsızlık mücadelesini kazandıkları gündür. O günlerin zor şartlarında halkımız büyük bir inanç ve kararlılıkla, vatansever tabiatını bir kez daha kanıtlamış, düşmana karşı gösterdikleri kahramanlık örnekleriyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur." diye konuştu.

Metin, Rize halkının vatan ve millet meselelerine karşı her zaman hassas olduğuna işaret ederek, "Bu yaklaşım manevi değerleri de koruma hassasiyetiyle harmanlanarak bir destana dönüşmüştür. Rize'nin kurtuluşu sadece askeri bir zafer değil, milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.