        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Bir nefes farkındalık" etkinliği düzenlendi

        Rize Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu "Bir nefes farkındalık" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:55
        Rize Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu "Bir nefes farkındalık" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kent merkezinde bir alışveriş merkezi önünde sigara içenlere yönelik organize edilen ekinlikte vatandaşlara sigaranın sağlığa zararları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ilgili bilgilerin bulunduğu zarflar verildi.

        Notları oklara komisyonda yer alan yöneticiler tarafından bağımlılıkla mücadele noktasında Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı.

        Etkinlikle ilgili konuşan Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Melisa Arslan, "Bugün burada vatandaşlarımıza tütün ve sigarayla, bağımlılıkla alakalı farkındalık mesajları vermek amacıyla bir araya geldik. Sohbet ettiğimiz vatandaşlarımıza hazırladığımız notları teslim ettik. Aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

