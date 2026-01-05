Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        AK Parti Rize İl Başkanlığından üye artışına ilişkin açıklama

        AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, üye sayılarının 94 bin 474'e ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Rize İl Başkanlığından üye artışına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, üye sayılarının 94 bin 474'e ulaştığını söyledi.

        Parti binasında basın açıklaması yapan Katmer, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, partilerinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade etti.

        Katmer, 7 Ağustos 2024'de Rize'de 89 bin 588 olan üye sayısının, 31 Aralık 2025 itibarıyla yüzde 5,4 artış göstererek 94 bin 474'e yükseldiğini aktardı.

        Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından belirlenen yüzde 25'lik üye hedefinin Rize'de yüzde 34,92'lik oranla aşıldığı bilgisini veren Katmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rize'de yakalanan bu tablo, Türkiye genelinde elde edilen rekor büyümenin sahadaki en somut ve en güçlü yansımalarından biridir. Bu başarının arkasında, teşkilatımızın hemşehrilerimizle kurduğu sürekli, samimi ve birebir temas yer almaktadır. Hasta, yaşlı ve engelli ziyaretlerinden şehit ve gazi ailelerine, mahalle ve köy istişarelerinden esnaf ziyaretlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede sahada aktif rol almış, gönül odaklı çalışmalarıyla üye artışına önemli katkı sağlamıştır."

        Gençlik kollarının çalışmalarına da değinen Katmer, "Üniversite ve yeni seçmen odaklı çalışmalar, mahalle ve ev ziyaretleri, sosyal ve milli gün programları, Ramazan ayı saha faaliyetleri ve ÜNİAK buluşmalarıyla gençlerle birebir temas kurmuş samimi ve sürekli saha varlığıyla genç üye sayısında istikrarlı bir artış sağlamıştır." dedi.

        AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlarda yapmadığını vurgulayan Katmer, "Milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmeye devam etmektedir. Açıklanan bu üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan vizyona duyulan güçlü güveni de açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Rize'de "Bir nefes farkındalık" etkinliği düzenlendi
        Rize'de "Bir nefes farkındalık" etkinliği düzenlendi
        Karadeniz'de balık kafesinin patladığını duyanlar kıyıya akın etti
        Karadeniz'de balık kafesinin patladığını duyanlar kıyıya akın etti
        Çaykur Rizespor'un kamp mesaisi devam ediyor
        Çaykur Rizespor'un kamp mesaisi devam ediyor
        Kaçkarlar'da heliski heyecanı 21. kez başladı
        Kaçkarlar'da heliski heyecanı 21. kez başladı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı
        Çaykur Rizespor'da devre arası hazırlıkları sürüyor
        Çaykur Rizespor'da devre arası hazırlıkları sürüyor