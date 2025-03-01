Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na ateş açan şüpheli tutuklandı (2)

Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu'na, oturdukları tesiste tabanca ile peş peşe ateş açan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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