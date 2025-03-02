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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:31
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier, Hwang, Sporar

        Sarı kart: Dk. 43 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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