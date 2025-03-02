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        Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1

        STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem ÖzbayÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mosci, Samet, Hojer, Aliqulov (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:35
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        Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mosci, Samet, Hojer, Aliqulov (Dk. 72 Berkay), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat), Ghezzal (Dk. 90+3 Abdulkadir), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 72 Zeqiri), Sowe

        ALANYASPOR: Ertuğrul, Makouta, Aliti, Fatih, Yusuf, Richard, Vilhena, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan), Hwang, Sporar

        GOLLER: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 70 Sowe, Dk. 84 Olawoyin (Çaykur Rizespor) – Dk. 64 Sporar (P) (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Olawoyin, Mosci (Çaykur Rizespor)- Fatih (Alanyaspor)

        Süper Lig’in 26’ncı hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka Çaykur Rizespor’un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        18’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in yerden pasında topla buluşan Varesanovic’in şutu kaleci Ertuğrul’dan sekti. Oyun alanına dönen topu savunma taca gönderdi.

        29’uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Makouta’nın sağ kanattan havadan gönderdiği pasında arka direkte yükselip topa kafa vuran Hwang’ın şutu az farkla dışarı çıktı.

        42’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic’in şutu savunmadan kornere çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        46’ncı dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ghezzal’ın ayak içi kaleye gönderdiği top, direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

        59’uncu dakikada Alanyaspor’da Makouta’nın sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği top savunmadan sekip Fatih’in önünde kaldı. Penaltı noktasından Fatih’in şutu kaleciden oyun alanına geri döndü. Topu savunma kontrol etti.

        61’inci dakikada Hojer’in sol kanattan ön direğe yerden pasında savunma topu dışarı gönderdi.

        64’üncü dakikada Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrası Alanyaspor lehine penaltı verdi.

        65'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Sporar, topu ağlara gönderdi: 1-1.

        70’inci dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal’ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği pasında topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

        84’üncü dakikada ev sahibi farkı 2’ye çıkardı. Berkay’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in yerden şutunda top direğin yanından ağlara gitti: 3-1.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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