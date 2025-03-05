Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.
Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.
Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.
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