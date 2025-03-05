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        Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:06
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        Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.

        Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.

        Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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