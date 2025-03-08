Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.
İlçeye bağlı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesinin ardından heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.
Yol, Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 4 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ardeşen Belediyesi ve AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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