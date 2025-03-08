Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Paralimpik Judo Milli Takımı, Rize'de dünya kupasına hazırlanıyor

        FİKRET DELAL - Paralimpik Judo Milli Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025 IBSA Judo Dünya Kupası'na Rize'de hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Rize'de dünya kupasına hazırlanıyor
        ABONE OL

        FİKRET DELAL - Paralimpik Judo Milli Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025 IBSA Judo Dünya Kupası'na Rize'de hazırlanıyor.

        Milli sporcular, çalışmalarını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde, Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde bir haftadır sürdürüyor.

        Teknik Direktörü Haldun Efemgil, AA muhabirine, 1 Mart'tan beri Rize'de kamp yaptıklarını söyledi.

        Günde çift antrenman yaptıklarını anlatan Efemgil, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu vurgulayarak, "Nihai hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer almak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda dört madalya kazandık: Bir altın, üç bronz. Dört sporcumuz da üçüncülük maçında kaybetti. Amacımız, daha iyi hazırlanarak madalya sayımızı artırmak." diye konuştu.

        Paralimpik branşlarda judoya ilginin arttığını anlatan Efemgil, şöyle devam etti:

        "Sporcuların başarıları duyuldukça bu spora ilgi artıyor. Bundan dolayı biz de çok mutluyuz ve olması gereken de bu. Judo, savunma sporu olarak bilinse de tutuşarak başlanan bir branş olduğu için görme engelli bireyler için oldukça uygun. Ailelere ve görme engelli gençlere gönül rahatlığıyla judoyu tavsiye edebilirim."

        - "Zorluklara karşı çok güzel yarışıyoruz"

        Paralimpik judocu Ecem Taşın Çavdar ise milli takımda 15 yıldır yer aldığını söyledi. Avrupa, dünya ve olimpiyat dereceleri olduğunu aktaran Çavdar, "İlk olimpiyat madalyamı Rio'da aldım. Daha sonra Tokyo Olimpiyatları'nda sakatlandım. En son Paris'te üçüncülük elde ettim." diye konuştu.

        Çavdar, antrenmanların çok zorlayıcı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Antrenmanlarımız oldukça zorlu ve disiplinli. Öncelikli hedefimiz Gürcistan'daki dünya kupasında iyi sonuçlar almak. Takımımızın durumu burada netleşecek. Bu sporun zorluğu, onu daha anlamlı kılıyor. Sonuçta biz bu bayrağı kalbimizde boşuna taşımıyoruz. Zorluklara karşı güzel mücadele ediyoruz. Judo bizim için bir iş değil, bir aşk."

        Milli sporcu Yasin Çimciler de kendileri için özveriyle çalışan hocalarına teşekkür etti. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Çimciler, "Biz de elimizden gelenin fazlasını gösteriyoruz. Bu emeğin karşılığı da inşallah madalya olur. Her branşın zorluğu var. Bu sporun da var. Tabii ki bazen avantaj, bazen de dezavantaj oluyor. Biz de en iyi şekilde bunu değerlendirerek, en iyi koşullara çevirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çimciler, takımın iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Çok madalya alacağımıza inanıyorum." dedi.

        Takımın Rize'deki kampının, 18 Mart'ta sona ermesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!

        Benzer Haberler

        İlkokul öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti
        İlkokul öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti
        Çobanlıktan muhtarlığa; köyü için hayvanlarını sattı, sosyal tesis yaptı
        Çobanlıktan muhtarlığa; köyü için hayvanlarını sattı, sosyal tesis yaptı
        Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 3 yılda 2,8 milyon yolcu kullandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 3 yılda 2,8 milyon yolcu kullandı
        Güneysu ile Karaisalı belediyeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzala...
        Güneysu ile Karaisalı belediyeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzala...
        Rize'de çekici, kamyonete çarptı; 2 yaralı
        Rize'de çekici, kamyonete çarptı; 2 yaralı