Paralimpik Judo Milli Takımı, Rize'de dünya kupasına hazırlanıyor

FİKRET DELAL - Paralimpik Judo Milli Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025 IBSA Judo Dünya Kupası'na Rize'de hazırlanıyor.

Milli sporcular, çalışmalarını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde, Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde bir haftadır sürdürüyor.

Teknik Direktörü Haldun Efemgil, AA muhabirine, 1 Mart'tan beri Rize'de kamp yaptıklarını söyledi.

Günde çift antrenman yaptıklarını anlatan Efemgil, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu vurgulayarak, "Nihai hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer almak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda dört madalya kazandık: Bir altın, üç bronz. Dört sporcumuz da üçüncülük maçında kaybetti. Amacımız, daha iyi hazırlanarak madalya sayımızı artırmak." diye konuştu.

Paralimpik branşlarda judoya ilginin arttığını anlatan Efemgil, şöyle devam etti:

"Sporcuların başarıları duyuldukça bu spora ilgi artıyor. Bundan dolayı biz de çok mutluyuz ve olması gereken de bu. Judo, savunma sporu olarak bilinse de tutuşarak başlanan bir branş olduğu için görme engelli bireyler için oldukça uygun. Ailelere ve görme engelli gençlere gönül rahatlığıyla judoyu tavsiye edebilirim."

- "Zorluklara karşı çok güzel yarışıyoruz"

Paralimpik judocu Ecem Taşın Çavdar ise milli takımda 15 yıldır yer aldığını söyledi. Avrupa, dünya ve olimpiyat dereceleri olduğunu aktaran Çavdar, "İlk olimpiyat madalyamı Rio'da aldım. Daha sonra Tokyo Olimpiyatları'nda sakatlandım. En son Paris'te üçüncülük elde ettim." diye konuştu.

Çavdar, antrenmanların çok zorlayıcı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımız oldukça zorlu ve disiplinli. Öncelikli hedefimiz Gürcistan'daki dünya kupasında iyi sonuçlar almak. Takımımızın durumu burada netleşecek. Bu sporun zorluğu, onu daha anlamlı kılıyor. Sonuçta biz bu bayrağı kalbimizde boşuna taşımıyoruz. Zorluklara karşı güzel mücadele ediyoruz. Judo bizim için bir iş değil, bir aşk."