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        Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:00
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        Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda meydana geldi. Ardeşen'den Çamlıhemşin ilçesi yönüne seyreden Volkan A. yönetimindeki 53 ADK 367 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recep N. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, yolda yan yattı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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