Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son iki maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı.

Bu maçların geride kaldığını ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını dile getiren Uçar, "Ligin ilk devresinin son müsabakası. Ondan sonrasında 8 günlük izine çıkıyoruz takım olarak. Onların da kazanmak isteyeceği, bizim de iyi sonuçla dönmek isteyeceğimiz bir maç." dedi.

Uçar, Beşiktaş'ın son dönemde arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon maçında belki bir kişi eksik kalmasalardı 30. dakikada 3-1'lik bir skorla öne geçmişlerdi. Belki de daha farklı skorla bitebilecekti. Genel olarak son 8 maçta evlerinde oynadıkları sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldular. Onda da gene eksik kalmışlardı. Evlerinde oynadıkları her maçta skor üretebilen bir takım. Bazı eksikleri olabilir ama Beşiktaş takımının kadrosundaki bütün oyuncular, değerli, milli ve önemli olan oyuncular. Öyle bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Orada oynayabilecek bütün oyuncular da o görevi yerine getirebileceklerini düşünüyorum."

- "Ligde hiçbir maç kolay değil" Takım olarak son maçlarda iyi bir enerji yakaladıklarını dile getiren Uçar, "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kolay olmayacak. Ligde hiçbir maç kolay değil. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak, İstanbul'da oynayacağımız Beşiktaş maçını kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Alabileceğimiz iyi bir sonuç ve puanla devre arasına girmek istiyoruz. Umarım hep beraber bunu başarırız ve devre arasına gireriz." değerlendirmesinde bulundu. Transfer konusunda yönetimle bir görüşme yapacaklarını aktaran Uçar, "Bu takım kaliteli oyunculardan oluşan bir ekip. Pozisyon anlamında baktığımızda bir eksiğimizde gözükmüyor. Şu an mevki belirtmeyeceğim, ihtiyaç duyulması halinde elbette dokunmayacak değiliz. Belki sayı çok fazla olmayacak ama birkaç pozisyona dokunabilirsek dokunmaya çalışırız." ifadelerini kullandı. - "Her zaman takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ise geçen sezon bir sakatlık yaşadığına değinerek, "Bu sakatlık beni uzun süre sahalardan alıkoymuştu. Ama şu anda iyi hissediyorum. Tabii ki her zaman gelişime yer vardır. Genel olarak performansımın olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve tam bir takım oyuncusuyum." dedi.