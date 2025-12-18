Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı

        Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, geçen ay 99 bin 528 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:32
        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
        Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, geçen ay 99 bin 528 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, kasımda Rize-Artvin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 99 bin 528 oldu.

        Rize-Artvin Havalimanı'ndan kasımda iç hatlarda 624, dış hatlarda ise 2 olmak üzere 626 sefer yapıldı. Yük trafiği ise 723 ton olarak hesaplandı.

        Bu yılın ocak-kasım döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 milyon 61 bin 838 yolcu kullandı, 7 bin 201 sefer düzenlendi.

        Yük trafiği ise 8 bin 386 ton olarak gerçekleşti.

