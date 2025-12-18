Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, geçen ay 99 bin 528 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, kasımda Rize-Artvin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 99 bin 528 oldu.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan kasımda iç hatlarda 624, dış hatlarda ise 2 olmak üzere 626 sefer yapıldı. Yük trafiği ise 723 ton olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 milyon 61 bin 838 yolcu kullandı, 7 bin 201 sefer düzenlendi.

Yük trafiği ise 8 bin 386 ton olarak gerçekleşti.