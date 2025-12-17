Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 19. haftasında Rize Belediyespor, Güneyspor'u 28-27 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 14-11 önde kapattı.
Maç, ev sahibi Rize Belediyespor'un 28-27 üstünlüğüyle sona erdi.
