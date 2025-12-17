Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:50
        Rize Belediyesince "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yerli malını desteklemek için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel ürünleri tanıtıldı.

        Rize Belediyesi tarafından kurulan stantlarda Rize simidi, Anzer balı, kara lahana çorbası, lahana sarması, pepeçura, laz böreği, hamsikoli, mısır ekmeği, kabak çorbası, muhlama yer aldı.

        Öte yandan, ÇAYKUR'a ait stantlarda yeşil çaydan üretilen kurabiyeler ziyaretçilere tanıtıldı. Kentte yetiştirilen kivi ve mandalina meyvelerinin stantları da ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de stantları ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

