        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin dün vefat eden annesi Emine Çiftçi'nin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:19
        Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin dün vefat eden annesi Emine Çiftçi'nin cenazesi defnedildi.

        Emine Çiftçi için Çayeli Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.

        Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Eskipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Öte yandan umre ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin annesinin cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

