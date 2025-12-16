Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Emine Çiftçi için Çayeli Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.

