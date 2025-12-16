Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin dün vefat eden annesi Emine Çiftçi'nin cenazesi defnedildi.
Emine Çiftçi için Çayeli Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.
Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Eskipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Öte yandan umre ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin annesinin cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.
