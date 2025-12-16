Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yerini kara bıraktı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereli ilçesindeki Kümbet ve Kulakkaya yaylaları da beyaz örtüyle kaplandı.

- Ordu

Ordu'nun Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Korgan ilçelerinde kar etkili oldu.

Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadeleye devam ediyor.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan deniz manzaralı yayla, bulutlar arasından misafirlerine güzel görüntüler sunuyor.

Yaylayı ziyaret edenlerden bazıları manzaranın, bazıları da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yayladaki tesisin işletmecisi Cihan Çiğdem, bu sene kar yağışını önceki yıllara göre geç kaldığını belirterek, "Keyifli bir sezon olacağını umuyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin kayak yaptığını, kar motorlarıyla yaylayı gezdiğini anlatan Çiğdem, "Bulut denizimiz var. Denizi çok güzel görüyoruz. Buraya güzel bir tesis kazandırıldı. Doğa ve kar kalitesi çok güzel." diye konuştu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da yağışın ardından güzel manzaralar oluştu.

- Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle şehir merkezinin yanı sıra Yusufeli, Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy ve yaylalarda kar aralıklarla devam ediyor.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Atabarı Kayak Merkezi ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.