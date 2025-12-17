Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de içme suyu isale hattı patladı

        Rize'de içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:57
        Rize'de içme suyu isale hattı patladı
        Rize'de içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Tophane Mahallesi Barış Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Rize Belediyesi ekiplerinin bakım ve onarım çalışmaları sırasında patladı.

        Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan su nedeniyle iki iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Ekiplerin müdahalesiyle suyun kısa sürede kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

        Öte yandan, içme suyu isale hattının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

