Rize'de içme suyu isale hattı patladı
Rize'de içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Tophane Mahallesi Barış Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Rize Belediyesi ekiplerinin bakım ve onarım çalışmaları sırasında patladı.
Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan su nedeniyle iki iş yerinde maddi hasar oluştu.
Ekiplerin müdahalesiyle suyun kısa sürede kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.
Öte yandan, içme suyu isale hattının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
