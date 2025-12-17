Rize'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Rize'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Osman K'nin kullandığı 53 AED 432 plakalı otomobil, Pilavdağı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan H.Ç. ise hastanede tedavi altına alındı.
