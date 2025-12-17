Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek

        Rize'de, 19-21 Aralık tarihleri arasında "Yaşayan Miras Şöleni" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:05
        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek
        Rize'de, 19-21 Aralık tarihleri arasında "Yaşayan Miras Şöleni" organize edilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenecek şölen, farklı şehirlerden gelecek somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

        Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine kayıtlı 9 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 52 sanatçı bulunan Rize'de şölen kapsamında geleneksel el sanatları ve sanatçıları da yer alacak.

        9 ilden 45 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının katılacağı ve birçok sanat dalının tanıtılacağı şölen, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen şölen, kültürel ve sanatsal birikimin aynası somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

        Uygulamalı atölye, sergi, konser, gösteri, ustalarla söyleşi ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak şölende, Rize'nin kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Rize'de ilk kez düzenlenecek şölende ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunulacak.

        Şölende, iğne oyacılığı, zihgir yapımı ve Türk okçuluğu, mozaik, bitkisel örücülük, çorap örücülüğü, deri işleme, el nakışı, kendir iplik yapımı, maket yapımı, kırkyama, aynalı süpürge, kalemkarlık, ahşap baskı-yazmacılık, ahşap oyuncak yapımı, çinicilik, telkari, tel kırma, tespih yapımı, mücevher sadekarlığı, keçecilik, şimşir kaşık yapımı, cam sanatı gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri eserlerini tanıtacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı Rize bezi dokumacılarının katılımıyla Türkiye'de ilk kez "Rize Bezi Dokumacıları Buluşması" düzenlenecek. Ustalar, kendileri için özel hazırlanan stantlarda, ürettikleri ve işledikleri ürünleri sergileyecek.

        Şölen kapsamında şarkıcı Kıraç da konser verecek.

