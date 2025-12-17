Habertürk
Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:23
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Uğur Sarı, Gökmen Baltacı

        Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 72 Rak- Sakyi), Mocsi, Mithat Pala (Dk. 65 Hojer), Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Dk. 72 Sagnan), Laçi (Dk. 46 Olawoyin), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Sowe)

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Dk. 68 Perez), Rodrigues, Bacuna (Dk. 69 Kozlowski), Ogün Özçiçek, Enver Kulasin, Maxim (Dk. 82 Yusuf Karhan Kabadayı), Lungoyi (Dk. 61 Bayo), Boateng (Dk. 61 Camara)

        Goller: Dk. 1, Dk. 20, Dk. 60 (penaltıdan), Dk. 70 Halil Dervişoğlu, Dk. 64 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Sorescu, Dk. 90 Semih Güler (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

