Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Uğur Sarı, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 72 Rak- Sakyi), Mocsi, Mithat Pala (Dk. 65 Hojer), Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Dk. 72 Sagnan), Laçi (Dk. 46 Olawoyin), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Sowe)
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Dk. 68 Perez), Rodrigues, Bacuna (Dk. 69 Kozlowski), Ogün Özçiçek, Enver Kulasin, Maxim (Dk. 82 Yusuf Karhan Kabadayı), Lungoyi (Dk. 61 Bayo), Boateng (Dk. 61 Camara)
Goller: Dk. 1, Dk. 20, Dk. 60 (penaltıdan), Dk. 70 Halil Dervişoğlu, Dk. 64 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Sorescu, Dk. 90 Semih Güler (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
RİZE
