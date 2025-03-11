Rize'de anaokulu öğrencileri ramazan kolisi hazırladı
Rize'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin yardımıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı.
Rize'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin yardımıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı.
Rize Merkez Anaokulunda "Ramazan paylaşmaktır, yardımlaşmaktır" temalı organizasyon düzenlendi.
Öğrencilerin boyadıkları ve kalplerle süsledikleri gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.
Anaokulu Müdürü Selvi Baştopçu, velilerin katkılarıyla mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine destek olmak için her yıl organizasyon yaptıklarını söyledi.
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