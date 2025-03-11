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        Rize'de anaokulu öğrencileri ramazan kolisi hazırladı

        Rize'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin yardımıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:08
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        Rize'de anaokulu öğrencileri ramazan kolisi hazırladı
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        Rize'de anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin yardımıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı.

        Rize Merkez Anaokulunda "Ramazan paylaşmaktır, yardımlaşmaktır" temalı organizasyon düzenlendi.

        Öğrencilerin boyadıkları ve kalplerle süsledikleri gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

        Anaokulu Müdürü Selvi Baştopçu, velilerin katkılarıyla mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine destek olmak için her yıl organizasyon yaptıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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