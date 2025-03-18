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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:14
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Derepazarı ilçesinde Ali Yılmaz Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, öğrencilere bilim, teknoloji, savunma sanayisi ve milli bağımsızlık gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

        Gezeravcı, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir ayrımı olmaksızın ülkenin dört bir köşesine gittiğini söyledi.

        Rize'nin kendisi için ikinci vatan olduğunu ifade eden Gezeravcı, "Çünkü kıymetli babamın mesleğe ilk başladığı yerdeyim. Aynı zamanda da ailemizin bireyi Doğan ağabeyimin vefat ettiği yerdeyim. Bu vesileyle bu topraklarda tekrardan bulunmaktan da mutlu oluyorum." dedi.

        Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda hissettiklerini şöyle dile getirdi:

        "Biz maneviyatı güçlü bir milletiz. Hem kültürden birikimlerimiz hem de dini vecibelerden edindiğimiz birikimin neticesinde maneviyatı güçlü bir toplumun evlatlarıyız. Oraya giderken ayağımız yere basarak, ne yapacağımızın idrakiyle gittik. Gittiğimiz yerde ait olduğumuz yere dönecek olmanın bilinci ile de görevlerimizi yerine getirdik. Herhangi bir kaybolmuş sendromu yaşamadık."

        Etkinliğe, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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