AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim millet olarak değerlerimiz var, 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet' diyoruz. Bu değerler sadece AK Partililerin değil, 85 milyonun değerleridir." dedi.

Yazıcı, Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen iftar programında, milletin dayanışma ve yardımlaşma konusunda çok hassas ve maharetli olduğunu söyledi.

İnsanlığın kazanımı için değerler olduğunu belirten Yazıcı, "Bizim millet olarak değerlerimiz var, 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet' diyoruz. Bu değerler sadece AK Partililerin değil, 85 milyonun değerleridir. Bayrak ve vatan hepimizin. 85 milyon olarak bir milletiz. Devletimiz bize hizmet etmek ve güvenliğimizi sağlamak, adaleti tesis etmek, hakkaniyeti hakim kılmak için büyük bir üniter devlet. Bunlar üzerinden bir tartışma yapmayız." diye konuştu.

Yazıcı, siyasi rekabeti projeler üzerinden yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sorunları nedir, bu anlamda ne yapabiliriz, hangi projelerle daha ileriye hamle yapmamız mümkün? Bu tarzda siyaset icra etmek suretiyle ülke yönetimine talip partiler elbette ki seçim zamanı huzurunuza gelirler. Sizler onu tartar, ölçer, biçersiniz. Kim yapar, kim eder ona göre sizin adınıza egemenlik hakkını kullanmak suretiyle vekalet verirsiniz."

BM'nin kurucu beş daimi üyesinden biri olan devletin Orta Doğu'da, Gazze'de her gün soykırım suçunu bütün dünyanın gözü önünde işleyen İsrail'in arkasında olduğunu anlatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Onu destekleyen, soykırım suçunu icra etmek için ihtiyaç duyduğu araç, gereç, mühimmat ve silahı da verme konusunda en küçük tereddüt etmeyen ülkelerle karşı karşıyayız. Böylesi haksız ortamlarda doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyen ülkelerin başında yer alan bir ülke var. O ülke bizim ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti adına insanlığın kazanımı değerlerini ihlal edenlere karşı yanlış yaptıklarını, dünyanın beşten büyük olduğunu, doğrunun Londra'da neyse Bağdat'ta da öyle olması gerektiğini, yaşama hakkının Paris'te neyse Şam'da da öyle olması gerektiğini ve Gazze'de de öyle olması gerektiğini söyleyen tek lider var. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan. Bir taraftan bu değerlerle ülkemizi dünyada dikkat çeken, mazlum ve mağdur unsurların umudunu artıran duruş ve davranışlar sergilerken, bir taraftan da ülkemizin kalkınmasını daha da hamle yaptırmak suretiyle hedeflere doğru koşturma konusunda elimizden geleni durmaksızın icra etmeye çalışıyoruz."