Rize'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güneysu yönüne giden Mehmet Ali Tercan idaresindeki 53 AB 422 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen O.D. yönetimindeki 61 NL 112 plakalı cipe, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Rize'de otomobilin cipe ve aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.