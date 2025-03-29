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        Rize'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı yapıldı

        Rize'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:07
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        Rize'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı yapıldı
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        Rize'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Merkezinde düzenlenen toplantıda, birliğin, sahipsiz hayvanların korunması ve kontrol altına alınması amacıyla kurulduğunu söyledi.

        Birliğin tek amacının sahipsiz hayvanlar için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek olduğunu belirten Baydaş, hedeflerinin en kısa sürede sokaklarda başıboş ve tehlike arz eden sahipsiz hayvan bırakmamak olduğunu ifade etti.

        Baydaş, belediyelerden projeye destek vermelerini ve sürece sahip çıkmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

        "Birlik, Özel İdare ve belediyelerin katkı payları ile faaliyetlerini sürdürecek olup bu konuda gerekli kararlar alınmıştır. Rize Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir yaklaşımla sahipsiz hayvanlar için güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlamaktadır. Belediye ve vatandaşların destekleriyle bu önemli sosyal sorumluluk projesi başarıyla hayata geçirilecektir. Burada görüyorum ki belediyelerimiz de bu çalışmalara destek olmak istiyor ve bu destekle Rize'de tüm kurumların el birliğiyle hareket ederek, ilimizin tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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