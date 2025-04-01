Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Ghezzal'ın adalesinde zorlanma tespit edildi

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Ghezzal'ın adalesinde zorlanma tespit edildi
        ABONE OL

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

        Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Türüt, açıklamasında "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de bayramlaşma törenine katıldı:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de bayramlaşma törenine katıldı:
        Bakan Memişoğlu, memleketi Rize'de geleneksel bayramlaşma törenine katıldı
        Bakan Memişoğlu, memleketi Rize'de geleneksel bayramlaşma törenine katıldı
        Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz
        Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz
        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü