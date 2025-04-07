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        TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması sergisi Rize'de açıldı

        TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi'nin 19'uncusu Rize'de açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:52
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        TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması sergisi Rize'de açıldı
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        TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi'nin 19'uncusu Rize'de açıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Yusuf Yılmaz, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü İrfan Kaymaz gerçekleştirdi.

        Vali Baydaş, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK Ortaokul Bölge finaline ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Organizasyonun her eğitim düzeyinde gerçekleştirildiğini aktaran Baydaş, "Başlangıçlarda belki bir iki proje ile başlanılan yerde şimdi artık projeler arasında seçmek durumuna geliyoruz. En iyi 10, en iyi 50, en iyi 100 seçiliyor. Her düzeyde ortaokulda, liselerde, üniversitelerde salonlara sığmayacak etkinlikler ve organizasyonlar var."diye konuştu.

        Baydaş, şunları kaydetti:

        "Bir şeyin teknik alt yapısını oluşturuyorsanız onu projelendirebiliyorsanız, sürdürebilirliğini sağlayabiliyorsanız bir proje haline getirebiliyorsunuz. Biz artık TEKNOFEST'ten bahsediyoruz. Binlerce projenin, teknik projenin yarıştığı ve hayata geçtiği projelerden bahsediyoruz. Bu da onun adımlarından bir tanesidir. TÜBİTAK yetkililerimize şehrimize böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum."

        TÜBİTAK Bölge Koordinatörü İrfan Kaymaz ise 2006'dan bu yana düzenlenen yarışmanın öğrencilerin bilimsel meraklarını ortaya koyma adına önemli olduğunu dile getirdi.

        Kaymaz, bu yıl yarışmaya Türkiye genelindeki 12 bölgeden 13 bin 918 başvuru yapıldığı bilgisini paylaştı.

        En fazla başvurunun 528 proje ile değerler eğitimi alanında yapıldığına işaret eden Kaymaz, "Ülkemizi hem değerlerine sahip çıkan hem de teknolojiyi önemseyen bir gençlikle geleceğe yürüdüğünü görmek bizim için çok önemli ve kıvanç verici. Bugün sergimizde 100 proje var. 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak." dedi.

        Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanında projelerin sunulduğu serginin ödül töreni 10 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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