Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

5'e 2 top kapma ve dar alanda pas oyunuyla başlayan antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Ligdeki son maçında konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Trabzonspor müsabakasının ilk çalışmasını yaptı.

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