Rize'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Rize'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Rize'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Rize Valiliği önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Kenan Şengül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene katılan polisler Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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