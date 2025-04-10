Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Rize'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Rize'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Rize Valiliği önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Kenan Şengül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene katılan polisler Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mosci, Trabzonspor maçını değerlendirdi:
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mosci, Trabzonspor maçını değerlendirdi:
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması sergisi Rize'de açıldı
        TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması sergisi Rize'de açıldı
        Rize'de, 2. Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Rize'de, 2. Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi