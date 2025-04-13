Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçenin Uzunkaya köyünde Yılmaz Demirci'ye ait tek katlı evde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kimsenin zarar görmediği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü
        Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü
        Rize'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar eve çarptı
        Rize'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar eve çarptı
        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...