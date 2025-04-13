Rize'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçenin Uzunkaya köyünde Yılmaz Demirci'ye ait tek katlı evde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kimsenin zarar görmediği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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