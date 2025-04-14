Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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