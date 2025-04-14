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        Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:42
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        Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

        Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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