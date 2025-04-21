Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K, kardeşi D.K. ile Hamidiye Mahallesi Kaçkar Devlet Hastanesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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