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        Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Rize'nin Pazar ilçesinde kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:39
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        Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Y.K, kardeşi D.K. ile Hamidiye Mahallesi Kaçkar Devlet Hastanesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, tabancayla ateş ettiği kardeşini yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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