Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, koşu ile başladı.
Takım, 5'e 2 çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou, idmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
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