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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:04
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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, koşu ile başladı.

        Takım, 5'e 2 çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma ile antrenmanı tamamladı.

        Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou, idmana katılmadı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

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