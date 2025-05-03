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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:21
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

        Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic (Dk. 75 Buljubasic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mithat Pala), Olawoyin, Jurecka (Dk. 62 Akintola), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe

        Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler (Dk. 85 Kenan Kodro), Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke (Dk. 62 Boateng)

        Goller: Dk. 77 Sowe, Dk. 90+5 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Berkay Özcan, Dk. 56 Samet Akaydin, Dk. 76 Akintola (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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