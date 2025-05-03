Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic (Dk. 75 Buljubasic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mithat Pala), Olawoyin, Jurecka (Dk. 62 Akintola), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler (Dk. 85 Kenan Kodro), Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke (Dk. 62 Boateng)
Goller: Dk. 77 Sowe, Dk. 90+5 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Berkay Özcan, Dk. 56 Samet Akaydin, Dk. 76 Akintola (Çaykur Rizespor)
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