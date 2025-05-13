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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de öğrenci yurdu inşaatlarında incelemede bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de iki öğrenci yurdu inşaatında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:34
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de öğrenci yurdu inşaatlarında incelemede bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de iki öğrenci yurdu inşaatında inceleme yaptı.

        Bak, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi Dosma mevkisinde yapımı devam eden 500, Fener Mahallesi'nde de 600 kişi kapasiteli öğrenci yurdu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Çalışmalara ilişkin bilgi alan Bak'a, Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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