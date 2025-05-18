Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Mocsi, Samet Akaydın, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Olawoyin, Abdülkadir Ömür, Varesanovic, Akintola, Sowe
Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Goller: Dk. 11 Hojer, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 26 ve 45+2 (Penaltıdan) Romulo (Göztepe)
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