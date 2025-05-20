Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor

Rize'de bir çay bahçesindeki helikopter şeklindeki ahşap yapıya ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde işletmeci Sedat Şimşek, çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapıyı dört arkadaşıyla birlikte yaklaşık 3 ayda inşa etti.

İçinde oturma bölümü bulunan ve üzerine "Lazkopter53" tabelası da asılan yapı, bölgeye gelenlerin paylaşımları sayesinde sosyal medyada ilgi gördü.

Sedat Şimşek, gazetecilere, 5 yıldır turizmle uğraştığını söyledi.

Bölgede turizme dikkati çekmek amacıyla farklı çalışmalar yapıldığını belirten Şimşek, "Bunlar artık klasik oldu. Ben de farklı bir şey yapmak istiyordum. Rizelinin klasik bir lafı vardır, 'Rizeliye imkansız yoktur sadece azıcık zamanımızı alır.' Farklı bir şey düşündüm hatta Türkiye'de olmayan bir şey olmasını istedim. 'Ahşaptan helikopter yapabilir miyim?' diye düşündüm, en sonunda kararı verdim." dedi.

Helikopter modelindeki yapının projesini bir haftada çizdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti: