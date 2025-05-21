ÇAYKUR, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nü kutladı

- Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nü kutladı.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 21 Aralık 2019 tarihinde almış olduğu kararla kutlanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Çay Günü ile dünya çapında çayın kadim tarihi, derin, kültürel ve ekonomik önemi konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Tarihsel kaynaklarda çayın geçmişinin neredeyse 5 bin yıl kadar eskiye dayandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Bu kadar köklü bir ürünün Türkiye'ye getirilmesi ve ilk üretiminden günümüze dek gelişen tüm süreçlerde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız çayın başta bölgemiz ve devamında ülkemiz ve dünyamız için sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçlerinde aktif olarak yer almak, bu kıymetli ürünü gelecek kuşaklara ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 21 Mayıs Uluslararası Çay Gününü kutluyor, çay ile iç içe sağlıklı geçirmemizi temenni ediyoruz."