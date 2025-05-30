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        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen kişi yaralandı

        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:36
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        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen kişi yaralandı
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        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde çay bahçesinde ot temizliği yapan S.O. (69) dengesini kaybederek yamaçtan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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