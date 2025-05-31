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        Rize'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:11
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        Rize'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        İlçenin Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hacı A'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve balkondan giren ekipler, 82 yaşındaki Hacı A'yı yatakta hareketsiz vaziyette buldu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Hacı A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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