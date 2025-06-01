ÇAYKUR 1. sürgün yaş çay alımlarını sürdürüyor

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü 1. sürgün başlangıcının 10. gününden itibaren günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün dönemi yaş çay alımlarında 49 fabrikada kapasite seviyesinin maksimum olacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Söz konusu dönemde 16 günün geride bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürgün başlangıcının 10'uncu gününden itibaren günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirmekteyiz. Makine ile günlük hasat miktarının artması sebebiyle oluşan bu yoğunluk, siz değerli üreticilerimizin sabırla ÇAYKUR tarafından bildirilen alım koşullarına riayet etmesi sayesinde herhangi bir değer kaybı oluşmadan atlatılabilecektir. Bu nedenlerle fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her koşulda bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda ÇAYKUR'un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz."