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        Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:45
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        Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
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        Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.

        İlçeye bağlı Kirazdağı köyünde kesim için ahırdan çıkarılan kurbanlık, sahiplerinin elinden kaçtı.

        Çay yetiştirilen bahçeye giren boğayı yakalayamayan sahipleri, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

        Köye gelen ekip tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesime götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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