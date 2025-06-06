Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.
İlçeye bağlı Kirazdağı köyünde kesim için ahırdan çıkarılan kurbanlık, sahiplerinin elinden kaçtı.
Çay yetiştirilen bahçeye giren boğayı yakalayamayan sahipleri, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Köye gelen ekip tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesime götürüldü.
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