Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

        Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam ediliyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince, haziranda da zorlu coğrafyada karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle açma çalışması yürütülüyor.

        Bazı yaylaların yolunu ulaşıma açan ekipler, Ardeşen'e bağlı 2 bin 400 rakımlı Balıklı Yaylası'nda yer yer 4 metreye ulaşan kar birikintisini temizlemek için mesai harcıyor.

        İş makinesi operatörü Osman Dedecan, gazetecilere, yüksek kesimlerde çok kar olduğu için çalışmaların yoğun geçtiğini söyledi.

        Yaylalara ulaşımı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Dedecan, "Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylanın yolunu da açmış olacağız." dedi.

        Dedecan, hava şartlarının sürekli değiştiğine işaret ederek, "Bir taraftan sis, yağmur yağarken, bir taraftan ise güneş açıyor. Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma koşullarımız biraz zor geçiyor. Bazen yolumuzu kardan dolayı göremediğimiz de oluyor." diye konuştu.

        Yöre sakinlerinden Yakup Şişmanlar ise genellikle temmuzun ilk haftasında yaylaya göç ettiklerini anlatarak, yolları açmak için çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.

        Yayladaki gölün üzerinin karla kaplı olduğunu belirten Şişmanlar, "Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Gölümüzün bir tarafında kar var, diğer tarafında ise biz yüzeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi
        Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi
        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başl...
        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başl...
        'Oturulamaz' raporu verilen 8 katlı 2 binada yıkım başladı
        'Oturulamaz' raporu verilen 8 katlı 2 binada yıkım başladı
        Güneysu'daki 100 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Güneysu'daki 100 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor
        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor
        Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş gerçekleşti
        Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş gerçekleşti