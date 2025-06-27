Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam ediliyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince, haziranda da zorlu coğrafyada karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle açma çalışması yürütülüyor.

Bazı yaylaların yolunu ulaşıma açan ekipler, Ardeşen'e bağlı 2 bin 400 rakımlı Balıklı Yaylası'nda yer yer 4 metreye ulaşan kar birikintisini temizlemek için mesai harcıyor.

İş makinesi operatörü Osman Dedecan, gazetecilere, yüksek kesimlerde çok kar olduğu için çalışmaların yoğun geçtiğini söyledi.

Yaylalara ulaşımı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Dedecan, "Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylanın yolunu da açmış olacağız." dedi.

Dedecan, hava şartlarının sürekli değiştiğine işaret ederek, "Bir taraftan sis, yağmur yağarken, bir taraftan ise güneş açıyor. Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma koşullarımız biraz zor geçiyor. Bazen yolumuzu kardan dolayı göremediğimiz de oluyor." diye konuştu.