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        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşılması için çalışmalar sürüyor

        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:26
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        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşılması için çalışmalar sürüyor
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        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir jet uçağının, henüz bilinmeyen bir sebeple Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğü bilgisi edinilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE ve ilgili ekiplerin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

        Öte yandan Eskişehir Sivrihisar'dan kalkan TC-RTO tescilli uçağın, amatör havacılık faaliyeti kapsamında uçuş yaptığı, varış meydanının ise Rize-Artvin Havalimanı olduğu öğrenildi.

        Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada da 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve ilgili ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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