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        Rize'de dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:14
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        Rize'de dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Pazar-Hemşin yolu Başköy mevkisinde H.A. (70) yönetimindeki 34 NED 087 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        H.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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